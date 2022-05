Roubo de carro é impedido após vítima reagir e atirar contra criminosos no Conjunto Ceará

Caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, 2, no bairro Conjunto Ceará. Imagens mostram os assaltantes fugindo do local sem conseguir levar o veículo

O roubo de um carro foi impedido na noite dessa segunda-feira, 2, após a vítima reagir e atirar contra os criminosos, que conseguiram fugir do local. O caso aconteceu no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, após as duas vítimas do assalto, que estavam sentadas em uma calçada próxima a um veículo, serem abordadas por três homens que passavam a pé pelo local.

Sobre o assunto Bombeiros retiram anel preso em dedo de criança; entenda riscos

Homem é resgatado após ser amarrado e amordaçado em bairro de Fortaleza

Estátua de Iracema cai no calçadão da Beira Mar, em Fortaleza

Os celulares dos homens foram roubados; depois, os assaltantes tentaram roubar também o carro que estava estacionado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Câmeras de segurança da rua flagraram o crime, mostrando que dois dos suspeitos chegam a entrar e ligar o veículo, mas são impedidos de levar o carro após os tiros disparados por uma das vítimas do assalto.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que investigações continuam sendo feitas a fim de capturar os três homens envolvidos no roubo. Para auxiliar nas buscas, a PMCE dispõe do Disque-Denúncia, por meio do número 181, para recebimento de informações da população. As ligações também podem ser feitas para o número 190.

Tags