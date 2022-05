Homem é resgatado após ser amarrado e amordaçado em bairro de Fortaleza

Um homem de 26 anos, que estava amarrado e amordaçado, foi resgatado pela Polícia Militar na rua Barão de Lucena, no bairro Guajerú, em Fortaleza. Três pessoas foram presas no local e encaminhadas para a delegacia, sendo dois homens autuados por sequestro e cárcere privado nesta segunda-feira, 2. A outra envolvida, uma mulher de 39 anos, foi ouvida como testemunha e não recebeu autuação. O motivo da tortura seria porque a vítima praticava assaltos na região.

Os homens detidos e presos preventivamente — Antônio Carlos Ribeiro Gomes, 25, e Paulo Ricardo Ferreira da Silva, 35 — já possuíam passagens pela polícia por porte de arma de uso restrito e tráfico de drogas, respectivamente. Já a vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia. Em decisão judicial que justificou a manutenção da prisão, o juiz Tacio Gurgel Barreto, da 17ª Vara Criminal, enfatizou o “evidente risco” dos envolvidos voltarem a praticar crimes se fossem libertados. A vítima foi encontrada com pés e mãos atados e panos na boca.

O magistrado ainda aponta que os autuados integram facção criminosa. “Os agentes (criminosos) mantinham uma pessoa em cárcere privado, tendo a vítima sido torturada e ameaçada de morte, sendo a conduta praticada porque a mesma estaria praticando assaltos na região”, detalha no documento. Na ocorrência, com a identificação do endereço onde a vítima estava em cárcere privado, os policiais solicitaram apoio a composição do Policiamento com Cães do Comando de Policiamento de Choque (PCCães/ CPChoque) para ajudar nas buscas.



