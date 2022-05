MP recorre contra absolvição de guru por violação sexual mediante fraude

Repórter do caderno de Cidades

Após a absolvição do guru espiritual Pedro Ícaro de Medeiros em uma das ações penais em que era réu por crimes sexuais ocorridos dentro da comunidade religiosa que liderava, a Afago, o Ministério Público Estadual (MPCE) apresentou recurso contra a decisão da 15ª Vara Criminal.

No último dia 8 de abril, foi publicado no Diário Oficial de Justiça do Estado (DJCE) trecho da absolvição de Ikky, como ele era conhecido, dos crimes de violação sexual mediante fraude (cinco vezes, já que os crimes teriam sido praticados contra cinco vítimas), lesão corporal, charlatanismo e curandeirismo. A decisão não foi publicada na íntegra, pois o caso tramita em segredo de justiça.

Em nota, o MPCE informou que a o magistrado considerou que a "fraude empregada pelo acusado foi grosseira, a ponto de não configurar o crime de importunação sexual mediante fraude, posto que as vítimas eram instruídas, muitas delas universitárias e moradoras da Capital, portanto, possuidoras de discernimento próprio do homem médio".



Apesar da absolvição em primeira instância, Pedro Ícaro continua preso, já que foi condenado a 34 anos de prisão em outro processo sobre as denúncias de abuso sexual na comunidade Afago — este por estupro de vulnerável.



As denúncias contra Pedro Ícaro vieram à tona no contexto do caso Exposed, que foi como ficou conhecido uma série de denúncias de violência sexual feitas em redes sociais em meados de junho de 2020. Um perfil foi criado nas redes sociais para receber e expor os relatos dos crimes ocorridos na Afago.



"Lá dentro existe um discipulado, onde ele é o 'mestre', nesse grupo a manipulação toma uma proporção e uma influência muito direta, (ele) dita com quem você deve se relacionar, para que 'você evolua', dita o que deve parar ou começar a fazer, isso vai de comida a relações sexuais", dizia um dos relatos no perfil.

A partir disso, o Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do MPCE, abriu procedimento investigatório para apurar as denúncias. Pelo menos, 40 pessoas afirmaram terem sido vítimas de Pedro Ícaro.

Conforme denúncia do MPCE, Pedro Ícaro se aproveitava dos problemas emocionais e psicológicos das vítimas e as prometia "evolução espiritual" a partir de diversos rituais, que envolviam práticas sexuais e outras consideradas como tortura física.

Dois jovens, por exemplo, revelaram que, entre 2010 e 2015, passaram por “situações constrangedoras de cunho sexual”, nas palavras do MPCE. Eles teriam sido convencidos a se submeter aos abusos por quem tratavam como mentor espiritual sob pretexto de que poderiam sofrer um “mal espiritual” caso não seguissem as instruções.

+ Por que a vulnerabilidade pode abrir portas para abuso sexual em comunidades religiosas

“Aproveitando-se dos problemas de ordem emocional e psicológica das vítimas, (Pedro Ícaro) prometia às mesmas a evolução espiritual, a sublimação, a cura de suas doenças, a expurgação de todos os seus males, por meio de diversos rituais, em especial o chamado 'Ovo Luminoso', consistente na realização de ato sexual por meio de coito anal com as vítimas”, afirmava o MPCE na denúncia do caso em que Pedro Ícaro viria a ser absolvido.



Pedro Ícaro sempre negou as acusações, afirmando que as relações sexuais ocorreram de maneira consensual. O religioso foi preso preventivamente em 29 de setembro de 2020, estando preso desde então, apesar de diversos pedidos de soltura impetrados por sua defesa, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

