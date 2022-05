Livro "Amargoso" fala sobre vidas masculinas marcadas pela violência sexual na infância

A obra convida o leitor a entrar em contato com os seus silêncios e lidar com o trauma interior de diferentes formas

Trauma da violência sexual na infância é o tema da obra “Amargoso”, do psicólogo, artista da palavra e professor do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cavalcante Junior. O livro foi lançado no último dia 16 de março, no Espaço Cultural do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC).



A história é contada por um personagem-narrador, Arthur, que carrega o trauma da violência sexual vivida aos 8 anos de idade. Ele guardou o segredo imposto por seu violador por mais de 40 anos.

Dessa forma, o livro apresenta os danos do silenciamento da palavra na vida psíquica de uma criança e as consequências do trauma sexual na vida de um homem.

O autor conta que Arthur superou os traumas por meio da aprendizagem do Teatro, descobriu o modo próprio de lidar com o trauma sexual, passando a conviver com ele. “Mas o trauma ninguém se livra, ele é sempre uma ferida presente”, destaca Cavalcante.

Segundo o autor, o livro pode ajudar a mudar a realidade do preconceito envolvido pelos valores machistas da cultura do masculino, pois a narrativa deseja contribuir para a erradicação da cultura do silêncio.

Cavalcante explica: “Ao ler o livro, ele será convidado a olhar para as suas dores e feridas e, com elas, fazer-se artista da própria vida, deixando a máscara cair e as lágrimas escorrerem, para a reconstrução da vida”.

O livro é resultado de pesquisas desenvolvidas com a estética literária. “Desde a defesa da minha tese de doutorado, em 1998, no Programa de Pós-Graduação em Leitura e Escrita, na University of New Hampshire, nos Estados Unidos. Sempre me interessou criar narrativas literárias que atravessam os leitores em suas emoções e sensações”, finaliza ele.

