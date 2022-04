"Dia D" de vacinação ocorre neste sábado, 30; veja imunizantes ofertados

Neste sábado, 30, haverá o "Dia D" para imunização em todos os postos do Ceará. Na Capital, 113 postos estarão abertos e, além da vacina contra sarampo e influenza, serão ofertadas 14 vacinas vacinas para crianças e seis para adolescentes. Na segunda-feira, 2, tem início a segunda fase da campanha de vacinação contra a influenza, que segue até 3 de junho.

No restante do Estado, no "Dia D", as vacinas disponíveis serão a de sarampo e influenza para o público prioritário, que irá contemplar gestantes, professores, pessoas portadoras de comorbidades e pessoas com deficiência permanente entre outros, até o dia 3 de junho. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), até o último domingo, 24, foram aplicadas 66.890 doses contra influenza, o que corresponde a apenas 10% da meta desta fase.

Rede de Fortaleza

Na rede municipal de Fortaleza, são ofertadas 14 vacinas para as crianças: BCG, Hepatite B, Rotavírus, Pentavalente, Pólio Inativada, Pneumocócica 10 Valente, Meningite C, Tríplice Viral, Hepatite A, Varicela, Pólio Oral, Tríplice Bacteriana (DTP), Febre Amarela e, também, HPV (para meninas entre nove e 14 anos de idade).

Já para os adolescentes, são disponibilizadas cinco vacinas: ACWY, Tríplice Viral, Hepatite B, Dupla Bacteriana - Difteria e Tétano e, também, HPV (para meninos de 11 a 14 anos).

Veja os grupos prioritários da 2ª fase da campanha contra a influenza:

gestantes

puérperas

professores

portadores de comorbidades

pessoas com deficiência permanente

caminhoneiros

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

trabalhadores portuários

forças de segurança e salvamento

forças armadas

funcionários do sistema de privação de liberdade

população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

O público da primeira fase, que incluía idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde e crianças a partir de seis meses e abaixo de cinco anos, que ainda não se vacinou, ainda poderá receber o imunobiológico durante a segunda fase.





Documentação necessária



Para receber a vacina contra influenza ou sarampo, o público deve apresentar documento oficial com foto, como CPF e documento de identidade. Pessoas com comorbidades poderão apresentar, além do documento de identificação, qualquer comprovante que demonstre pertencer ao grupo, como exames, receitas, relatório médico e prescrição médica.

No caso dos trabalhadores, além da documentação oficial com foto, é necessário apresentar um documento de comprovação do trabalho ativo na área e na região de Fortaleza, como carteira de trabalho, declaração de vínculo, ou o contracheque.

É preciso se vacinar em 2022

Segundo a coordenadora de imunização da SMS, Vanessa Soldatelli, quem tomou a vacina contra a influenza em 2021, deve tomar novamente este ano. “Com um grande número de pessoas vacinadas em um curto período de tempo, poderemos interromper a cadeia de transmissão da influenza, evitando, além da doença, internações e óbitos”, explica.

O imunobiológico pode também ser administrado com outras vacinas, incluindo a vacina contra a Covid-19, com exceção das crianças de cinco a 11 anos que recebem a vacina pediátrica. Nestes casos, de acordo com o Ministério da Saúde, deve-se priorizar a vacina contra a Covid-19 e aguardar 15 dias para aplicação do imunobiológico contra a influenza na faixa etária indicada.



