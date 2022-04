Comissão Municipal da Primeira Infância de Fortaleza realiza reunião para traçar estratégias

A Comissão Municipal da Primeira Infância (CMPI) reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 28, com o objetivo de definir estratégias para o Plano Municipal Pela Primeira Infância de Fortaleza (PMPIF). A reunião, que ocorreu no Paço Municipal, pautou a apresentação geral do Plano, o detalhamento das atribuições da Comissão, a análise de estratégias de monitoria e a avaliação das ações do PMPIF.

As reuniões da Comissão devem ocorrer com periodicidade semestral. "O trabalho da CMPI integra um esforço coletivo e abrangente pela garantia dos direitos das nossas crianças e se refletirá nos resultados do amplo conjunto de ações contempladas pelo Plano Municipal Pela Primeira Infância de Fortaleza", afirma a titular da Coordenadoria Especial da Primeira Infância (CESPI), Patrícia Macedo.

O Plano Municipal pela Primeira Infância tem como objetivo orientar as decisões políticas e investimentos da Prefeitura na primeira infância, abrangendo os eixos de saúde, educação, assistência social, cidadania, o espaço e o direito de brincar e meio ambiente e sustentabilidade. A Comissão, por sua vez, tem como principais funções o acompanhamento das ações; monitoramento das metas e indicadores conforme relatório do Grupo Técnico Intersetorial do PMPIF. Além disso, também avalia e divulga os resultados e proposições de ajustes das ações, metas e indicadores das políticas públicas voltadas diretamente para a primeira infância de Fortaleza.

Para Luzia Laffite, superintendente do Instituto da Infância (Ifan), atuação de uma Comissão diversa, com a participação da sociedade civil, é de grande importância para garantir a sustentabilidade do PMPIF. “Esse acompanhamento é necessário para que ele se torne sustentável de acordo com um tripé: sustentável em nível financeiro, com uma atualização orçamentária; em nível técnico-teórico, de acordo com dados de indicadores, e sustentável como uma política social: aí entra o gestor, o prefeito, quando compra a ideia da primeira infância", destaca.

O PMPIF foi inicialmente lançado em 2014, com vigência prevista para dez anos. O processo de realinhamento realizado pela Prefeitura de Fortaleza ocorreu de forma antecipada desde 2021, em virtude da revisão do Plano Nacional pela Primeira Infância em 2020, e foi realizado por meio de uma cooperação técnica com a Fundação Bernard Van Leer, a iniciativa Urban 95 e a consultoria do Instituto da Infância (Ifan).

A atualização do Plano foi gerenciada pela Coordenadoria Especial da Primeira Infância (CESPI), com apoio das demais secretarias que compõem a Prefeitura, e pela Funci.





