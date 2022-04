Ceará X Bragantino: AMC realiza operação de tráfego durante jogo neste sábado, 30

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) organizou uma operação especial para o jogo entre Ceará e Bragantino neste sábado, 30. Os trabalhos terão início às 13h30min, com o objetivo de garantir o controle do tráfego de veículos e a segurança dos torcedores que vão se dirigir à Arena Castelão. O efetivo atuará até a dispersão da torcida, por volta de 20 horas.

Sobre o assunto Fortaleza registra menor número de mortes no trânsito entre janeiro e março dos últimos 20 anos

AMC faz campanha para estimular o respeito às pessoas autistas no trânsito

Ceará fará cinco jogos em casa dos próximos seis que tem pela frente

A ação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Ao todo, serão 26 agentes e orientadores de trânsito que vão atuar no controle de tráfego nas avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e rotatória do Castelão. Além disso, serão instalados redutores de velocidade junto às faixas de pedestres para facilitar a travessia no entorno da arena.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Viaturas da AMC também serão disponibilizadas para prevenir irregularidades. Além disso, as vias principais de acesso à Arena também serão monitoradas em tempo real por meio das câmeras de videomonitoramento.

Além do esquema montado e do suporte dos agentes, que atuarão até 21h30min, a população ainda pode solicitar o atendimento de ocorrências de irregularidades ou sinistros à AMC pelo número 190.

Recomendações

A AMC recomenda que os torcedores saiam de casa com pelo menos duas horas de antecedência para ter acesso à Arena Castelão. Os condutores também devem redobrar atenção às normas de circulação viária e não estacionar em locais proibidos, como passeios, garagens e ao lado de canteiros, e reduzir a velocidade devido ao fluxo de pedestres.

Tags