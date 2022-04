Criança perdida é socorrida por policiais do Raio em Fortaleza

Policiais integrantes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) ajudaram uma criança desorientada a voltar para casa. O caso foi registrado na última segunda-feira, 25, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. A criança se perdeu enquanto voltava da escola. Ao perceberem a situação, os agentes de segurança acolheram o garotinho e ajudaram nas buscas pelos responsáveis.

Sobre o assunto Atendimentos pediátricos aumentam 155% nas UPAs de Fortaleza puxados por síndromes respiratórias

AMC faz campanha para estimular o respeito às pessoas autistas no trânsito

Feira de Cidadania oferece serviços gratuitos ao público no Cuca Barra

O caso foi divulgado nesta quinta-feira, 28, nas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS). Segundo o órgão, o garotinho, com aproximadamente oito anos, foi encontrado em uma calçada do bairro. Ao perceber a criança cansada e ofegante, uma composição do CPRaio teria estranhado a situação e decidiu se aproximar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao ser questionado, o garoto não soube explicar o que aconteceu. Ele apontou na direção oposta da rua, para responder aos policiais militares sobre onde morava. De acordo com a SSPDS, para ajudar a criança, os agentes de segurança teriam pedido que ela subisse na garupa de uma das motocicletas e segurasse firme.



No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o garotinho e os policiais trafegando pelas ruas do bairro. Durante o deslocamentos, a PMCE se deparou com a avó da criança, que já estava procurando o garoto. Ela informou que ele se perdeu enquanto retornava da escola.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags