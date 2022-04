Fortaleza: escola no Rodolfo Teófilo tem aulas remotas por falta de eletricidade

Uma escola pública no bairro Rodolfo Teófilo, na Regional IV, está sem aulas presenciais desde o começo desta semana. A medida na Escola Municipal Antônio Sales foi adotada devido a uma falha no transformador de energia que abastece o local.

Nessa segunda-feira, 18, estudantes da unidade voltaram ao regime de aulas remotas. Ainda não há previsão para o retorno do ensino presencial na escola.

Sobre o assunto Nova "trend" entre adolescentes, inalar pó de corretivo pode trazer danos à saúde

Tiradentes e Carnaval 2022: entenda o feriado desta semana

Reforma de escola em Fortaleza terá investimento de quase R$ 2,5 milhões

Criança leva drink com tequila para a escola e oferece aos colegas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A distribuidora de energia Enel, concessionária da rede elétrica do Estado, disse que uma equipe da empresa compareceu no domingo, 17, e constatou um curto-circuito no transformador do local. O equipamento é da própria escola, não sendo, portanto, responsabilidade da companhia. O abastecimento elétrico da área, segundo a Enel, segue sem alterações.

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME), responsável pela escola, informou que a compra de um novo transformador já foi iniciada. Segundo o órgão, o curto-curcuito foi causado por quedas constantes de energia na região.

A SME pontuou que a troca deve ser concluída até o fim da próxima semana. Após a instalação do equipamento, ainda é necessário aguardar a visita de técnicos da Enel, para fazer a religação da rede elétrica.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Incêndio atinge galpões de medicamentos do ISGH em Fortaleza

Uece retoma a oferta de atendimentos psicológicos emergenciais gratuitos

Laboratório particular Emílio Ribas oferta vacina contra a gripe em Fortaleza

Chácara do período colonial pode ser demolida em Fortaleza; veja fotos

Acusado de decapitar e torturar três mulheres é sentenciado a 83 anos de prisão

Messejana recebe nova unidade do VetMóvel a partir desta quinta-feira

Casos de Chikungunya em Fortaleza aumentam mais de 300% entre 2021 e 2022

Três áreas em Fortaleza têm mar próprio para banho no feriado de Tiradentes

Tags