Evento oferece programação para pais e filhos com autismo em shopping de Fortaleza

Evento tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a inclusão social de pessoas com autismo. A participação é aberta ao público

Em alusão a Campanha de Conscientização do Autismo, o Shopping Aldeota, em Fortaleza, recebe uma série de atividades gratuitas destinadas aos pais e filhos com autismo. O evento, organizado pelo Instituto Compartilha junto com a Taurus Engenharia, é realizado ao longo do mês de abril. As atividades são gratuitas e abertas ao público. Nesta sexta e sábado, 22 e 23, a programação segue com apresentações culturais, contação de histórias e oficina de robótica, com montagem e programação de robôs.

Sobre o assunto Entidade realiza ações de conscientização sobre o autismo na região do Cariri

Proposta quer impedir planos de saúde de limitar consultas de pessoas com deficiência no Ceará

Cinemas Benfica realizam sessão de "Sonic 2" adaptada para autistas

Para participar da oficina de robótica é necessário fazer inscrição prévia via WhatsApp. A programação ainda engloba os serviços de massoterapia, aferição de pressão arterial e glicemia que serão oferecidos pelo Instituto Compartilha, tanto para aos participantes da ação como para o público em geral

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação é intitulada “Autismo e um Mundo para Todas as Pessoas” e tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a inclusão social de pessoas com autismo, assim como dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação é realizada pelo Shopping Aldeota, Clínica Immunité e Laboratório Clementino Fraga, com o apoio da APAE-Fortaleza, Colégio Regina Pacis, Empoderamento Down, Casa da Esperança e Pestalozzi, que trabalham em prol da causa.

Serviço

Ação "Autismo e um Mundo para Todas as Pessoas", no Shopping Aldeota

Endereço: Av. Dom Luís, 500 - Aldeota, Fortaleza.

Confira a programação completa:

Data: 22/04 (sexta-feira) - 15h às 18h

Oficina de Robótica (montagem e programação de robôs)

Público: Acima de 10 anos

Inscrição pelo WhatsApp: (85) 981932928

Local: Shopping Aldeota - Piso L3

Data: 23/04 (sábado) - 14h30min

Contação de história: ser diferente é legal (com fantoches)

Público: Para todos

Local: Shopping Aldeota - Piso L1

Data: 23/04 (sábado) - 15h

Apresentações artísticas e culturais: coral, dança, música e apresentações de esporte.

Público: Todos

Local: Shopping Aldeota - Piso L1

Datas: 22 e 23/04 - Horário de funcionamento do shopping

Lojinha para venda de artesanato

Público: Todos

Local: Shopping Aldeota - Piso L2

Datas: 22 e 23/04 - Horário de funcionamento do shopping

Massoterapia/aferição de pressão/glicemia

Público: Todos

Local: Shopping Aldeota - Piso L1

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags