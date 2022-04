Apresentação do Mundo Bita encerra programação do aniversário de Fortaleza

Encerrando a programação do aniversário de 196 anos de Fortaleza, apresentação do Mundo Bita aconteceu neste domingo, 17, na Cidade da Criança. Voltado para o público infantil, o show interativo incentiva os pequenos a embarcarem no mundo da imaginação com canções como “Fazendinha”, “Viajar Pelo Safari” e “Chuá Tchibum”, sucessos em redes de streaming e no YouTube.



O prefeito José Sarto (PDT) esteve no evento, cumprimentou a população e participou das atividades que aconteciam no local. "A Cidade da Criança foi entregue recentemente à população, totalmente requalificada, e convidamos para cá a criançada e a população geral. Inclusive, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social mobilizou-se junto à Funci pra trazer a garotada que está nas casas de acolhimento. Na semana de Fortaleza, o domingo é dedicado às crianças aqui nesse espaço belíssimo que deve ser ocupado pelas famílias. Espero que a gente celebre os reencontros em um novo momento da vida de todos nós", afirmou.

Ao longo do dia, os presentes também contaram com distribuição de mudas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), e o Minicircuito de Bike Infantil e Tabuleiro Gigante do Trânsito, com apoio dos educadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania.

Durante todo o domingo, a Prefeitura também ampliou a programação da Ciclofaixa de Lazer. As três rotas para ciclistas vão estar disponíveis até 17h. Agentes da AMC, da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Guarda Municipal de Fortaleza darão suporte aos ciclistas ao longo de 26 km em três rotas.

A leste saiu do início da ciclovia da Av. Washington Soares; a rota oeste do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy; e a rota sul, da Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese. Todas se encerraram na Cidade da Criança, no Centro.

