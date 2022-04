Filha de entregador morto no 1º dia de trabalho nasce um mês após a morte do pai

Ariella nasceu no dia que completa um mês do falecimento do pai, justamente na Sexta-Feira da Paixão, dia de celebração da morte de Jesus Cristo, segundo a fé cristã

Nasceu a filha do entregador Regileudo, de 26 anos, que foi morto por assaltantes no 1º dia de trabalho. A menina veio ao mundo no dia em que se completa um mês do falecimento do pai. Regileudo sonhava em conhecer a menina. Ela veio ao mundo na Sexta-feira da Paixão, importante data da fé cristã e na qual é representada a morte e ressurreição de Jesus Cristo, culminando no Domingo de Páscoa.

A bebê, chamada Ariella, nasceu de parto normal em um hospital no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A recém-nascida precisou ser encaminhada à UTI Neonatal para se alimentar por sonda, pois estava "ofegante", segundo a tia e irmã de Regileudo.

Como o pai faleceu, a família fez uma campanha de doações para ajudar a mãe de Ariella, que ficou desamparada. O crime aconteceu no dia 15 de março no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. A vítima, que estava no primeiro dia de trabalho como entregador, foi abordada e morta por assaltantes. Regileudo, que é ainda pai de um menino e aguardava a chegada de Ariella, não quis entregar a motocicleta, que era seu único meio de trabalho. Ele tentou fugir dos criminosos, mas foi atingido por um tiro nas costas. O rapaz foi socorrido pelo policiamento local, mas tonão resistiu aos ferimentos.

A família diz que Regileudo estava feliz com a oportunidade de trabalhar. Ele havia perdido a visão de um dos olhos em um dos empregos anteriores. Depois, cronseguiu um trabalho para entregar sushi, mas sofreu um acidente e foi dispensado. Essa seria a chance de ajudar no sustento da família. Ele e a companheira moravam em casas distintas, de parentes, pois não havia condições de pagar um aluguel.

Para a companheira, que estava grávida de oito meses no dia em que aconteceu o crime, é difícil ver o marido sair para trabalhar e não voltar mais. Em entrevista no mês de março, a mãe disse que se sentia desamparada. "Eu não tenho mais com quem contar", lamentou. O crime completa um mês sem prisões relacionadas ao caso.

