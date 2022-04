Festa do Aniversário de Fortaleza: veja plano para transporte, segurança e atendimento de saúde

Festa acontece na noite desta quarta, 13, no Aterrinho da Praia de Iracema. Entrada ao público é gratuita e será necessária a apresentação do comprovante vacinal contra a Covid-19 com três doses

Fortaleza completa 296 anos nesta quarta-feira, 13. Em comemoração, será promovido um show de artistas locais no Aterrinho da Praia de Iracema, a partir das 18 horas. Para o evento, a Prefeitura montou um plano operacional nas áreas de segurança, saúde, limpeza e mobilidade.

A principal atração é o cantor, compositor e instrumentista Raimundo Fagner. A festividade também terá a participação de nomes como Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Navire, Nayra Costa e Selvagens à Procura de Lei. A entrada é gratuita, sendo necessária a apresentação do comprovante vacinal contra a Covid-19 com três doses.

Transporte coletivo

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) organizou uma operação especial de transporte. Serão ofertadas seis linhas diretas dos terminais ao Aterrinho da Praia de Iracema (Parangaba, Siqueira, Antônio Bezerra, Messejana, Lagoa, Conjunto Ceará), com frota de 10 veículos com destino ao evento. O passageiro pagará a tarifa social durante todo o dia desta quarta, 13. O valor da tarifa é de R$ 3,30 (passagem inteira) e R$ 1,50 (estudantil).

Tráfego

A operação especial de tráfego para o aniversário de Fortaleza começou às 8 horas com o monitoramento das vias do entorno e coibição de estacionamento irregular. No período da tarde, a partir das 16 horas, a Av. Beira-Mar será interditada no trecho compreendido entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús.

Como parte do esquema operacional, haverá pontos de bloqueio na Av. Historiador Raimundo Girão com a Rua Ildefonso Albano e na Av. Historiador Raimundo Girão com a Rua João Cordeiro. O acesso local de moradores será garantido após apresentação do comprovante de endereço.

Segurança

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), por meio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), atuará com o efetivo de 110 guardas municipais. O patrulhamento será feito com viaturas, a pé, em motocicletas e câmeras de videomonitoramento. A GMF também atuará no controle de fluxo de pessoas nos terminais de integração de ônibus da cidade.

Saúde

O evento terá um Posto Médico Avançado com a presença de dois médicos e duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada para casos de remoção. Os guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) também estarão de plantão, no período noturno.

Limpeza

A Secretaria da Gestão Regional (Seger), por meio da Regional 2, vai disponibilizar 20 equipes de varrição para realizar a limpeza no entorno do Aterrinho da Praia de Iracema. O serviço será realizado antes do início do evento, entre 13 horas e 16 horas, e após o encerramento, entre 22 horas e 2 horas.

Fiscalização

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) iniciou a partir das 00h desta terça-feira, 12, a fiscalização do Aterrinho da Praia de Iracema, onde será comemorado o aniversário de 296 anos da cidade de Fortaleza. Na noite da celebração, quarta-feira, 13, a Agefis atuará no ordenamento e controle do comércio de vendedores ambulantes na área externa do evento. A operação contará com a participação de 80 fiscais.

