Nova sede do 20º Batalhão da Polícia Militar é inaugurada no Jardim Iracema

A nova sede do 20º Batalhão de Polícia Militar (20ª BPM), localizado no bairro Jardim Iracema, foi entregue em cerimônia realizada na tarde desta terça-feira, 12. O batalhão, que até então tinha sede no bairro Cristo Redentor, atende os bairros Pirambu, Cristo Redentor, Floresta, Jardim Iracema, Vila Velha, Jardim Guanabara e Barra do Ceará, contando com um efetivo de 100 policiais militares. No local, também funcionará a 2ª Companhia do 20ª BPM.

Estiveram presentes na cerimônia a governadora Izolda Cela (PDT) e o secretário da Segurança Pública e Defesa Social Sandro Caron. Em sua fala, a governadora afirmou que o novo batalhão era um "avanço muito essencial".

"A entrega de um batalhão, de uma estrutura mais confortável, mais operacional, mais digna para ser utilizada pelos policiais, é uma linha de investimento e de esforços permanentes que o Governo vêm tendo para que nós possamos prestar um bom serviço", afirmou Izolda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caron também foi na mesma linha. "Teremos um grande ganho operacional para as ações da Polícia Militar, um reforço nesta importante área da Cidade, nas ações ostensivas", afirmou. Na oportunidade, o secretário ainda destacou que, desde o ano passado, os policiais do Policiamento Ostensivo Seral (POG) estão passando por capacitação de tiros, abordagem técnica, tática e operacional. São sete mil militares no POG.

Sobre o assunto Apreensão de drogas no Ceará aumenta 31% no primeiro trimestre de 2022

Após assassinato de homem em bar, manifestantes interditam avenida no Canindezinho

Vídeo flagra casal que aborda mulher e rouba motocicleta em Pacajus

O comandante da Polícia Militar, o coronel Márcio Oliveira, ressaltou a importância do novo equipamento para a segurança pública da região, destacando que o policiamento ostensivo tem papel fundamental no atendimento primário a ocorrências e na sensação de segurança.

"É importantíssimo que esse policiamento ostensivo geral seja fortalecido, quer seja com viaturas, efetivo, equipamento e também com estrutura que possa receber esses policiais de forma confortável e funcional, como é o caso que estamos vendo agora".

Tags