Anvisa aprova ampliação de validade para lotes já distribuídos da vacina da Fiocruz

A Anvisa aprovou nesta segunda-feira, 11, a ampliação do prazo de validade de lotes já fabricados e distribuídos da vacina contra a Covid-19 da Fiocruz. Agora, a validade dos lotes fabricados a partir do dia 30 de março, passa de seis para nove meses.

A decisão foi tomada após a agência emitir pareceres das áreas de registro e inspeção sanitária de que as ações indicadas pelo fabricante permitiriam o rastreio e a identificação dos lotes já distribuídos. Os lotes que já foram distribuídos, embora tragam a validade de seis meses no rótulo por terem sido fabricados antes da ampliação do prazo, podem ser utilizados por nove meses.



A medida vale para os lotes que constam nesta lista.

No dia 30 de março, a Anvisa já havia aprovado a ampliação da validade dos novos lotes da vacina Covid-19 fabricada pela Fiocruz. Contudo, lotes que já haviam sido distribuídos não estavam incluídos na decisão. Os novos lotes devem trazer no rótulo, obrigatoriamente, o novo prazo de validade aprovado (nove meses).





