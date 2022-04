Réquiem, rito no escuro e encontros: programação diferente para a Semana Santa

Após dois anos de pandemia, a retomada presencial favorece a promoção de eventos diversos, e com a Semana Santa não é diferente. Além das missas e atos litúrgicos, Fortaleza também poderá participar de outras atividades relacionadas à celebração cristã.

Terça, quarta e sexta-feira serão três dias com eventos fora do comum. Na terça-feira, 12, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio fez uma parceria com o Theatro José de Alencar para realizar o Concerto Réquiem. A Orquestra de Câmara Heitor Villas Lobo, sob a regência do maestro Leonardo Sidney, irá tocar as músicas compostas por Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco do século XVIII.

O Réquiem em ré menor é uma missa fúnebre encomendada pelo Conte Franz von Walsegg. Infelizmente, ela está incompleta, pois Mozart morreu em 5 de dezembro de 1791, enquanto compunha a obra. Ela foi finalizada depois por discípulos do compositor: Franz Xaver Süßmayr, Joseph Leopold Eybler e possivelmente Franz Jacob Freystädtler.

Serviço

Réquiem de Mozart

Quando: Terça-Feira Santa, dia 12, às 19 horas

Onde: Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio (rua Guilherme Rocha, 536, Centro)

Como participar: Mediante inscrição pelo formulário: https://forms.gle/SvqwVerGDXTYz39y7 .

Tenebrae ou Celebração das Trevas

Na quarta-feira, dia 13, a Igreja Matriz do Imaculado Coração de Maria resgata uma celebração do período medieval. Na cerimônia, todas as luzes da igreja são apagadas, mantendo acesas apenas 15 velas em uma peça chamada Tenebrário. Estas velas simbolizam Cristo, os 11 apóstolos e as três Marias. Durante o ritual todas as velas são apagadas ficando acesa apenas a que simboliza Cristo. Em dado momento o celebrante depõe esta luz acesa remanescente debaixo do altar, enquanto a assembleia bate nos bancos ao som de matracas simbolizando o véu do santuário que rasgou com a morte de Cristo.

Quando: Quarta-Feira Santa, dia 13, às 19 horas

Onde: Igreja Matriz do Imaculado Coração de Maria (rua Professor Miramar da Ponte, 305 - Henrique Jorge)

Como participar: Aberto aos fiéis em geral

Modelo de Tenebrário. (Foto: Divulgação)



Celebração do encontro

Esta celebração leva os fiéis a rememorar o encontro entre Jesus e sua Mãe, a Virgem Maria, durante a Paixão. Feita em ambiente aberto, os homens se dividem das mulheres e marcam um local para comum para o encontro das duas imagens.

Quando: Sexta-Feira Santa, dia 15, às 7 horas

Onde: Paróquia São Pedro e São Paulo. O encontro acontecerá na rua Hildebrando de Melo (entre a rua Maria Clara e a rua Pedro Sampaio). As mulheres sairão da Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e os homens da Comunidade São Judas, ambas da mesma paróquia

Como participar: Aberto aos fiéis em geral

