Receita apreende R$ 1.600 em cédulas falsas correios em Fortaleza

A Receita Federal interceptou R$ 1.600 em cédulas falsas e 14 documentos em branco de veículos em encomendas postais na manhã desta sexta-feira, 8, em Fortaleza. Além disso, com a ajuda de cães farejadores, também foram interceptados oito frascos de canabinol líquido e dois sacos de sementes de cannabis.

O material foi encontrado durante fiscalizações diárias da Divisão de Vigilância e Repressão ao contrabando e descaminho. A apreensão de cédulas falsas ocorreu na agência dos correios do Bairro Serrinha. De acordo com a Receita Federal, as notas encontradas, de R$ 100 e R$ 200, somavam a quantia de R$ 1.600. A encomenda era proveniente de São Paulo com destino a Fortaleza.

Ainda hoje, também foram interceptados, em outro pacote, 14 documentos de veículos em branco CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). A encomenda tinha remetente de Florianópolis com destino ao município de Sobral, a 231 km da Capital. Os documentos eram supostamente assinados pelo superintendente do Detran (CE).

Outra encomenda, proveniente de Salvador com destino a Fortaleza, foi interceptada contendo os oito frascos de canabinol líquido e dois sacos de sementes de cannabis. O material, que estava camuflado numa caixa de bombons, foi encontrado com o auxílio de cães farejadores.

Todos os materiais foram entregues às autoridades policiais para dar início ao processo investigatório e penal.



