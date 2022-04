Prefeitura faz cadastro para 200 vagas de ambulantes para show do aniversário de Fortaleza

Duzentas vagas de vendedores ambulantes serão oferecidas para a festa no Aniversário de Fortaleza no dia 13 de abril, no Aterrinho da Praia de Iracema. Os cadastros deverão ser feitos nesta quinta e sexta-feira, 7 e 8, na sede da Secretaria Executiva Regional 2, na Varjota. Serão 150 vagas para vendedores itinerantes e 50 para fixos (sendo 40 para permissionários que já atuam na Beira Mar). O comércio será voltado para venda de bebidas e lanches rápidos.

Quem se cadastrar deverá fazer um curso de capacitação na próxima terça-feira, 12, no auditório da Regional, onde receberão a permissão, o crachá e a localização do evento. A Prefeitura destaca que cada ambulante fixo deverá indicar três colaboradores para trabalhar como vendedores itinerantes na área interna do evento, com venda de bebidas.

Não será permitido vender bebidas em garrafas de vidro, utilizar gás e comercializar produtos que utilizem óleo ou qualquer substância inflamável.

Documentos necessários para cadastro:





- Termo de permissão

- Cópias da carteira de identidade

- CPF

- Comprovante de endereço

- Foto digital





Serviço



Cadastro de vendedores ambulantes para o Aniversário de Fortaleza



Data: 07 e 08/04 (quinta e sexta-feira)



Local: Sede Regional 2 - Rua Tavares Coutinho, 2225 – Varjota





