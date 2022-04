Fortaleza: estabelecimentos de beach tênis são autuados por desrespeito ao consumidor

Cinco empresas de beach tênis apresentaram irregularidades em Fortaleza durante fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE). As ações, realizadas entre o última sexta-feira, 1°, e essa terça-feira, 5, identificaram a ausência de livros de reclamação e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a falta de cupom fiscal ou outro documento comprovando o pagamento das aulas, além da carência de tabelas informando os preços e as formas de pagamento.

A fiscalização foi motivada por denúncias de consumidores e pelo aumento da procura da modalidade esportiva no Ceará. Segundo nota publicada no site oficial do MPCE, o objetivo das ações foi verificar se os estabelecimentos estavam respeitando as normas garantidas pela legislação. As empresas autuadas terão prazo de 20 dias para apresentar defesas ao órgão estadual, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Conforme o Decon, a fiscalização teve caráter de orientação e multas serão aplicadas apenas se os estabelecimentos não se adequarem às normas exigidas dentro do prazo determinado. Os consumidores podem denunciar irregularidades por meio do telefone do setor de fiscalização do Decon (85 3452 4505), pelo site oficial ou diretamente na sede do órgão, na rua Barão de Aratanha, 100, no Centro de Fortaleza, das 8 às 14 horas.

Veja as empresas que foram autuadas

Beach Arena Gestão de Esportes: sem livro de reclamação, sem CDC e não emitia cupom fiscal ou outro documento comprovando o pagamento das aulas e tabela de preços;

No Alvo Futebol Society: sem livro de reclamação e não há tabela de preços dos serviços;

Speed Complexo Esportivo: sem livro de reclamação, sem CDC e não emitia cupom fiscal ou outro documento comprovando o pagamento das aulas;

Studio Master Fitness: sem livro de reclamação, sem CDC e não emitia cupom fiscal ou outro documento comprovando o pagamento das aulas e tabela de preços e forma de pagamento;

Villa Beach Tennis: sem livro de reclamação, sem CDC e não emitia cupom fiscal ou outro documento comprovando o pagamento das aulas e tabela de preços.

O que dizem as empresas autuadas

O POVO tentou contato com os cinco estabelecimentos autuados na fiscalização, via e-mail ou por chamada telefônica, mas, até o fechamento desta matéria, só havia conseguido respostas da Villa Beach Tennis e do Alvo Futebol Society. O primeiro informou que todas as solicitações realizadas pelo Decon já foram atendidas pela unidade e que a documentação respectiva será encaminhada ao MPCE nos próximos dias. Já o segundo disse estar resolvendo as pendências apontadas pelo órgão e ressaltou que a unidade continua funcionando normalmente, já que a fiscalização, nesse momento, tem caráter exclusivamente pedagógico.

A reportagem ainda aguarda as respostas do Studio Master Fitness, Speed Complexo Esportivo e da Beach Arena Gestão de Esportes. Os esclarecimentos serão acrescentados a esta matéria assim que as empresas se manifestarem oficialmente.

