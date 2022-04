Aniversário de Fortaleza: Fagner e artistas locais fazem show gratuito no Aterrinho

Segundo a Prefeitura, apresentação de cartão de vacinação contra a Covid-19 será obrigatória. Detalhes da logística do show devem ser divulgados nos próximos dias.

No próximo dia 13 de abril, o cantor, compositor e instrumentista Raimundo Fagner se apresenta gratuitamente no Aterrinho da Praia de Iracema. O show, que conta com outro artistas locais, será em comemoração aos 296 anos de Fortaleza. O evento começa às 18 horas.

Para a homenagear a Capital, também foram confirmados para apresentações de Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Navire, Nayra Costa e Nicholas (baterista da banda Selvagens à Procura de Lei).

O show terá entrada gratuita, mediante apresentação do comprovante vacinal contra a Covid-19.

Segundo a Prefeitura, outros eventos também serão realizados durante a semana em alusão às comemorações do aniversário de Fortaleza. A programação e detalhes da logística do show devem ser divulgados nos próximos dias.

