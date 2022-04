Quatro pessoas portando armas de fogo são capturadas no bairro Messejana, em Fortaleza

Após serem capturados, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente

Dois adultos e dois adolescentes foram capturados nessa terça-feira, 5, no bairro Messejana, em Fortaleza. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), com os indivíduos, foram apreendidas quatro armas de fogo e mais de 50 munições.

Sobre o assunto Fortaleza: roubos de veículos caem 18,6% em março de 2022

Suspeito criou cadastro dois minutos antes de solicitar viagem que resultou em morte de motorista

Mototaxista preso por importunação sexual no bairro Ellery já foi detido pelo mesmo crime em 2020

Motorista de app e passageiro são presos em Fortaleza com quase 5 kg de skunk

Após denúncias de que grupo estava em posse de armas no bairro, policiais se dirigiram ao local indicado. Após cerco policial, dois homens foram capturados: José Wilame Silva Almeida, de 22, que possui passagens por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor e Marcos Vitor de Deus Ferreira, de 18 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros dois adolescentes de 15 e 16 anos também foram capturados na ocorrência. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, os adolescentes possuem histórico de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Com o grupo, foram apreendidos uma espingarda artesanal calibre 12, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 40, 57 munições e uma balança de precisão. Além disso, 15 gramas de cocaína foram localizados.

O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). José Willame e Marcos Vitor foram atuados em flagrante por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Um Ato Infracional.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui