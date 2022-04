Programa Bolsa Nota Dez oferece 1.484 vagas para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nessa segunda-feira, 4, o edital para a seleção dos alunos que atuarão como monitores do programa Bolsa Nota 10. Serão contemplados 1.484 alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental e da última etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além destes, 16 alunos finalistas da X Feira Municipal de Ciências e Cultura de Fortaleza, realizada em 2021, serão monitores do programa, totalizando 1.500 bolsistas.

O programa Bolsa Nota Dez é uma iniciativa municipal que tem o objetivo de incentivar o conhecimento e aprendizados dos estudantes por meio da monitoria de atividades voltadas para o fortalecimento das ações pedagógicas e de projetos das unidades escolares. Ao todo, o programa prevê a oferta de 2.000 bolsas de R$ 200 aos alunos matriculados na Rede Municipal. A monitoria é realizada por meio de atividades de ensino e aprendizagem, que contribuem para a formação integral do estudante.

As atividades de monitoria do Programa Bolsa Nota Dez ocorrem no turno que o aluno está regularmente matriculado e no contraturno das aulas escolares, com duração máxima de 12 horas semanais.

Como se inscrever

A inscrição para o programa deve ser realizada na própria escola em que o aluno está matriculado, até esta sexta-feira, 8 de abril. Para a aprovação, eles contam com o julgamento de professores e outros funcionários em uma espécie de conselho.

Os estudantes que tiverem um bom percentual de presenças e notas satisfatórias em avaliações escolares serão os escolhidos para a bolsa. O resultado do processo deve divulgado no dia 18 de abril.

