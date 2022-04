Shalom promove retiro de Semana Santa de forma híbrida

Neste ano, a Comunidade Católica Shalom está promovendo o retiro de Semana Santa, que ocorrerá entre os dias 14 e 17 de abril em formato híbrido. A parte presencial será no Ginásio Paulo Sarasate, localizado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. No formato online, a transmissão será por meio do Youtube.

O período de Semana Santa, data importante no calendário cristão, é quando é celebrado a morte e ressurreição de Cristo, será acompanhado por uma programação musical e momentos de oração. O tema deste ano será “Amai-vos como eu vos amei Jo 13, 34”. A programação irá acontecer a partir de quinta-feira, 14, até domingo, 17, no horário de 14 às 17 horas.

Sobre o assunto Natal dos Pobres: missa, presépio vivo e ceia para pessoas em situação de rua

Pessoas em situação de rua participam de ceia, coral e celebração religiosa no Centro

Réveillon da Paz 2022 terá shows musicais e entrada gratuita

Retiro de Carnaval do Shalom está com inscrições abertas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A comunidade vem pedindo também aos participantes do evento que levem 1 kg de alimento não perecível para serem levados ao projeto Shalom Amigo dos Pobres, que ajuda e acompanha pessoas em situação de rua.

Para se inscrever e já garantir sua vaga no evento, basta se cadastrar através do site.

Serviço



Shalom - Retiro de Semana Santa

De 14 a 17 de abril



No Ginásio Paulo Sarasate (rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres) e YouTube



Para obter maiores informações, acesse o site.

Tags