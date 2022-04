Hias implanta ambulatório para acompanhar crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) agora a contar com o Ambulatório Pontos de Luz, para acompanhar crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O período de consultas é realizado de maneira quinzenal, às quintas-feiras de 13 às 17 horas no ambulatório Vânia Abreu, localizado na rua Tertuliano Sales, 544, bairro Vila União, em Fortaleza. Equipamento foi instalado no último dia 3 de março.

Nos últimos anos, o atendimento de vitimas de violência sexual cresceu 308% entre os anos de 2020 e 2021, esse aumento acontece devido as mudanças causadas pela pandemia de covid-19. Destes pacientes assistidos, 80% são do sexo feminino e 20% do sexo masculino, ambos com a faixa etária entre crianças e adolescentes de 6 e 11 anos.

O hospital, que é a principal rede de atenção a mulheres, adolescentes e crianças passa a atender de forma exclusiva os pacientes que serão encaminhados pelo Centro de Emergência Pediátrica (CEP).

A coordenadora do Serviço Social do Hospital Albert Sabin, Luna Celedônio explica: “Com a implantação do ambulatório, nossa ideia é tentar concentrar o atendimento desses pacientes em uma única instituição para que seja garantido todo o acompanhamento terapêutico e psicossocial necessário para esses indivíduos”, reforça Celedônio.



