Passageiro é baleado após criminosos atirarem contra ônibus em Fortaleza

O motorista não parou para que criminosos armados embarcassem no veículo. Em represália, eles efetuaram tiros, e um dos disparos atingiu um passageiro, que foi socorrido

Passageiros que estavam em um ônibus da linha José Walter/Papicu, em Fortaleza, foram surpreendidos por tiros, e pelo menos um dos ocupantes do coletivo foi atingido. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira, 31, no bairro Boa Vista.

Criminosos armados estavam em uma parada de ônibus e haviam dado sinal para embarcar no ônibus, mas o motorista não teria parado por perceber que eles realizariam um roubo. Os indivíduos atiraram contra o veículo. Caso teria acontecido em um trecho próximo à Arena Castelão.

Os passageiros gritaram assustados e desceram do veículo, enquanto o homem ferido aguardava socorro, conforme O POVO apurou. Muitas pessoas voltavam do trabalho e de instituições de ensino. O vidro da porta do coletivo quebrou. O rapaz ferido estaria perto da porta da frente, de embarque.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a vítima, foi atingida em uma tentativa de roubo. O órgão informa que a vítima tem 34 anos e que foi socorrida por uma equipe da Polícia Militar, acionada ao local. O caso é investigado pela delegacia do 16º Distrito Policial (16º DP).

