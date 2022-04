Parte do teto do Mercado dos Peixes é levado por chuva

Parte da estrutura do Mercado dos Peixes de Fortaleza, localizado na avenida Beira Mar, foi levada pela chuva na manhã dessa quinta-feira, 31. Segundo o representante da associação dos trabalhadores que atuam no local, Roger Lima Alves, por volta das 7h30min, uma forte ventania teria arrastado a lona que cobre a estrutura de madeira que, de acordo com ele, estava presa apenas por pregos.

"Eu já tinha feito uma reclamação. A empresa responsável está aqui [no mercado] tentando fazer uma meia boca e fingir que nada aconteceu. Acredito que a estrutura inteira corre o risco de queda porque, como o suporte foi preso com pregos, se torna mais frágil e fácil de cair", explicou Roger.

Em nota, a Parkfor, administradora do Mercado dos Peixes, informou que a lona provisória, na verdade, foi retirada do local. Conforme a empresa, a estrutura não existe no projeto oficial e cobria um pequeno espaço das frituras, mas foi removida devido a não aprovação dos ocupantes dos boxes. O projeto oficial da concessionária seria a de instalação de uma estrutura de madeira com paisagismo, mas os ocupantes dos boxes rejeitaram a proposta e, por esse motivo, a construção será repensada.

"Ressalte-se que todo o Mercado passa por uma revitalização feita por etapas, e que contempla uma estrutura moderna e projetada, com vários espaços já concluídos e os demais em processo de conclusão dentro do projeto arquitetônico previsto", argumenta em nota.



