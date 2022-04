Integrante de grupo criminoso é preso em Fortaleza

Na última quinta-feira, 31, um homem identificado como Alfredo Jardilino Pereira, de 26 anos, foi preso no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Conforme investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem seria chefe de um grupo criminoso que atua no município de Aquiraz, localizado a 29,8 km da Capital.

Alfredinho, como também é chamado, possui diversas passagens pela polícia por homicídio qualificado, roubo, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto por homicídio e roubo.

Alfredo Pereira estava foragido na cidade de Aquiraz, e ao saber que estava sendo procurado, voltou para Fortaleza e alugou uma casa na qual foi capturado. No local, não foi encontrado nada ilícito.

Após a prisão, o homem foi levado à delegacia Metropolitana de Aquiraz. Dessa maneira, Alfredo segue à disposição da Justiça.



