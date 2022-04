Viaduto da Oliveira Paiva é liberado no sentido Castelão; obras continuam no local

O viaduto da avenida Oliveira Paiva, em Fortaleza, foi liberado na tarde desta quinta-feira, 31, no sentido Castelão, de acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A pista sul, porém, segue com apenas uma das faixas em direção à Cidade dos Funcionários.

A liberação no sentido Castelão aconteceu após a conclusão de parte dos serviços de recuperação asfáltica. O órgão municipal segue controlando o tráfego no local, em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), já que o trecho é de jurisdição federal. O POVO contatou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), por e-mail, na noite desta quinta, e aguarda resposta.

Na última segunda-feira, 28, o viaduto da Oliveira Paiva foi interditado totalmente por mais de dez horas, após surgimento de um buraco na via. O incidente, no entanto, não apresentou risco à estrutura do viaduto, que mantém sua integridade preservada, sem risco de desabamento, de acordo com o Dnit. No começo da noite da segunda-feira, um trecho foi liberado para o trânsito de veículos.

O Dnit segue realizando reparos no viaduto, que ainda não tem previsão para ser totalmente liberado. Em nota enviada na tarde desta quarta, 30, o órgão federal reforçou que os serviços seguem acontecendo conforme o planejado. "Até o momento, os reparos foram realizados na parte inferior do viaduto, onde um novo muro de contenção foi instalado, recompondo o aterro que havia sido danificado pelas chuvas. O próximo passo será a recuperação do buraco na parte superior do viaduto, ou seja, no pavimento em si", acrescenta.



