Pôr do Sol Fortaleza volta a ser presencial e ganha novo local

A partir deste domingo, 3, as apresentações musicais voltarão a ser realizadas em um palco fixo, no Espigão do Náutico, localizado na avenida Beira-Mar

Neste domingo, 3, o projeto Pôr do Sol Fortaleza volta a ser realizado de forma presencial a partir das 17 horas. O evento, que estava desde novembro de 2021 sem apresentações presenciais, ganha nova temporada que ocorrerá aos domingos no palco do Espigão do Náutico, localizado nas esquinas das avenidas Beira-Mar e Desembargador Moreira.

A primeira apresentação será do pianista Felipe Adjafre, que participa do projeto desde 2017, Karollzinha Sanfoneira e o saxofonista Willian Ciriaco. Projeto é realizado pela Prefeitura de Fortaleza.

Karollzinha Sanfoneira é natural de Quixeramobim. A instrumentista, que também toca violão e contrabaixo, começou a carreira profissional aos 13 anos como cantora e sanfoneira de forró pé de serra. Em 2019, Karollzinha participou do programa “Amigos da Sanfona”, da Rede Globo. Artistas como Waldonys, Cirano, Fabio Carneirinho e Chambinho do Acordeon também participaram do programa.

Mestre em Regência pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o músico e arranjador Willian Ciriaco também é especialista em Arte-educação para o Ensino da Música pela Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro e bacharel em Música Popular com habilitação em Saxofone pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Ciriaco já acompanhou artistas como Ivan Lins e Toquinho, além dos maestros João Carlos Martins e Roberto Minczuk. Willian Ciriaco, que também é regente auxiliar na Orquestra Sinfônica da Uece (OSUECE), é professor na Universidade Estadual do Ceará e coordenador de música do município de Cascavel.



Serviço

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Data: 03/04 (domingo)

Horário: 17h

Local: Espigão do Náutico

Acesso gratuito

Onde assistir: Instagram (@pordosolfortaleza) e YouTube (Felipe Adjafre)

