Polícia investiga suposto desaparecimento de morador de condomínio no Ancuri

A Polícia Civil investiga o suposto desaparecimento de um morador no condomínio Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri, em Fortaleza. Informações sobre a ausência desse morador e supostas situações que possam ter acontecido com ele foram divulgadas nas redes sociais, no entanto, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não confirmou a veracidade do caso.



O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no entanto, também não há denúncia formal relacionada ao sumiço do morador. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias, para subsidiar o trabalho policial.

Como não há denúncia formal, também é impossível identificar oficialmente a data do desaparecimento. As informações começaram a ser divulgadas por outros moradores durante o último fim de semana, entre os dias 26 e 27 de março.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807

