Teto de galpão sede do bloco Unidos da Cachorra desaba e uma mulher fica ferida

Galpão usado para eventos, que é ainda sede do bloco Unidos da Cachorra, na avenida Almirante Barroso, bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, desabou neste sábado, 26. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

Três mulheres estavam no local quando o terro desabou. A estrutura estava em reforma. Uma delas saiu ferida e foi atendida pelos bombeiros e, em seguida, encaminhada a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Defesa Civil foi acionada e o lugar foi isolado. O quartel do Mucuripe atendeu a ocorrência com a guarnição de resgate do Batalhão de Socorro de Urgência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Hora do Planeta: monumentos públicos de Fortaleza ficarão no escuro neste sábado, 26

Entorno do Palácio da Abolição é inaugurado nesta sexta-feira, 25

Entrega de parque em antigo IPPOO I acontece neste domingo

Tags