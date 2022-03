Trabalhador de Fortaleza será indenizado em R$ 245 mil por perder dedos em máquina

Um auxiliar de marcenaria de Fortaleza que teve os dedos da mão direita amputados enquanto operava uma máquina de corte vai receber indenizações de R$ 185 mil por danos materiais, R$ 30 mil por danos morais e mais R$ 30 mil por danos estéticos. O total chega a R$ 245 mil. A decisão é da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza, que apontou negligência da marcenaria onde o homem trabalhava, também localizada na Capital.

Na ação trabalhista movida contra a empresa, o auxiliar afirmou que trabalhava com um equipamento muito perigoso, cujo manejo requeria a adoção de medidas de proteção que não eram oferecidas pela empregadora. Segundo ele, a máquina que operava consistia em uma mesa fixa com abertura na parte superior, por onde passava um disco de serra giratório, acionado por motor. Assim, o operador devia empurrar a madeira com o auxílio de uma peça condutora até a posição de corte.

O trabalhador ainda disse que a empresa não disponibilizava um equipamento de proteção obrigatório chamado de “empurrador”, que evita o contato direto do operário com a peça de madeira a ser cortada. Esse equipamento protege as mãos em caso de acidente. Com a falta do item de proteção, o auxiliar afirmou que empurrava a peça de madeira diretamente com as mãos, sem auxílio da proteção, o que teria causado o acidente.

Em defesa encaminhada à Justiça, a empresa alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do empregado. Disse também que o fato aconteceu em uma máquina denominada tupia horizontal, e não no equipamento citado pelo trabalhador. Ressaltou ainda que a tupia horizontal só pode ser ligada quando está totalmente montada com a proteção de madeira.

A partir dos argumentos apresentados, a juíza Christianne Diógenes Ribeiro determinou que fosse feita perícia no estabelecimento. De acordo com parecer do perito, o equipamento não atendia às normas de segurança do trabalho vigentes. Tratava-se de uma máquina artesanal (única), que requeria diversas adaptações para operá-la. A perícia constatou também que o trabalhador não tinha recebido treinamento ou capacitação para operar a máquina.

Na sentença, a magistrada apontou que houve culpa da empresa. “Por todos esses motivos, fica claramente demonstrada a culpa do empregador pelo acidente ocorrido, pois não atendeu a diversas normas de segurança com relação à máquina em que ocorreu o acidente, bem como não capacitou adequada e previamente o trabalhador”. A decisão ainda passível de recurso.

