Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza: inscrições vão até dia 27/3

Os candidatos a representantes do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza (CMSF) devem se inscrever para o processo eleitoral até o próximo domingo, 27. A eleição é válida para o biênio 2022-2024 e será dividida em três etapas: local, regional e municipal. As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Conselho.

Para participar do processo no segmento de usuários e profissionais da saúde, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos, ser fortalezense e residir na área de cobertura do posto de saúde no qual é cadastrado (com exceção dos hospitais públicos e Unidades de Pronto Atendimento). O candidato também não pode ter cumprido dois mandatos consecutivos.

A formação do CMSF para o próximo biênio é requisito para garantir a participação da comunidade na gestão da saúde pública, considerada uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O órgão é responsável por zelar pelo aperfeiçoamento da organização e funcionamento do SUS, assim como pela formulação do controle e monitoramento das políticas públicas para Fortaleza, que caminhem para uma democracia participativa.

Após o fim do prazo de inscrições, os dados disponibilizados no cadastro serão analisados, obtendo uma lista de candidatos deferidos e indeferidos. A votação será realizada de forma presencial nos equipamentos de saúde da Cidade, por meio do preenchimento de células padronizadas que serão depositadas nas urnas para a escolha dos candidatos.

Caso os candidatos que desejem participar do pleito não possuam acesso à internet ou encontrem dificuldades no preenchimento da inscrição, é possível dirigir-se aos Conselhos Regionais ou ao CMSF para realizar o seu cadastro. Para obter mais informações, pode-se entrar em contato com o CMSF por meio dos telefones (85) 3452 6967 ou (85) 3462 6613.

>> Veja a íntegra do edital eleitoral para mandato dos conselhos de saúde: Clique aqui para baixar o PDF.

Serviço

Inscrição de candidatos para processo eleitoral dos conselheiros de saúde (biênio 2022-2024)

Quando: Até 27 de março

Como se inscrever: Por meio do site oficial do Conselho

Mais informações: (85) 3452 6967 / (85) 3462 6613



