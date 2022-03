Prefeitura de Fortaleza lança projeto Escola de Moda da Juventude; veja como se inscrever

Ao todo, 30 jovens serão selecionados para a primeira turma do programa. As inscrições ocorrem até o dia 29 de março, e as aulas estão previstas para começar em abril

A Prefeitura de Fortaleza lançou nesta terça-feira, 22, o programa Escola de Moda da Juventude. A iniciativa busca preparar jovens para atuar, profissionalmente, na área de moda, por meio de uma formação. A escola será destinada a jovens entre 18 e 29 anos, que tenham interesse e vocação na área. Os interessados devem se inscrever para o projeto até o próximo dia 29 de março, por meio do portal da Juventude da Prefeitura.

Em transmissão pelas redes sociais, na tarde de hoje, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ao lado do embaixador do projeto, o designer David Lee, e do coordenador da Juventude, Davi Gomes, explicou o objetivo do programa. “O programa piloto é para formar jovens na área de moda. Fortaleza é conhecida como Cidade Criativa pela Unesco e vai entrar nessa onda de ajudar talentos nessa área”, disse.

Sobre o assunto Instituto abre qualificação para jovens do Papicu e do Presidente Kennedy em Fortaleza

UFC convoca 872 candidatos suplentes para ocupar vagas remanescentes

Ceará: programa CNH Popular terá 25 mil vagas em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para participar da seleção, os interessados devem se inscrever enviando, além da documentação exigida, uma carta de intenção. Além disso, conforme o Edital do programa, só podem concorrer às vagas alunos egressos ou com vínculo ativo com o sistema público de ensino; possuir renda familiar total de até três salários mínimos e residir no município de Fortaleza.

Ao todo, 30 jovens serão selecionadas para participar do programa. As aulas estão previstas para começar no dia 20 abril com previsão de conclusão em agosto de 2022. As aulas serão realizadas às segundas, quartas e sextas, das 8 às 12 horas, de forma híbrida.

O curso é promovido em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) com total de 200 horas/aulas divididos em quatro módulos: Produto em Moda; Moda e Seus Significados; Gestão de Projeto em Moda; Imagem Aplicada à Moda e Laboratório.

Serviço

Inscrições Escola de Moda da Juventude

Quando: 22 a 29 de março

Onde: Portal da Juventude de Fortaleza

Período do curso: abril a agosto de 2022

Confira o Edital do programa

Mais informações: (85) 99651 0277





Tags