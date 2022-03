O POVO e Sebrae realizam encontro presencial gratuito sobre qualidade de vida para empreendedoras

Evento presencial vai acontecer no dia 30 de março no auditório do Hotel Gran Marquise, na avenida Beira Mar, 3980, bairro Mucuripe, em Fortaleza

O encontro Missão Mulher acontece no dia 30 de março, com o objetivo nesta edição de abordar sobre o bem-estar e a saúde da mulher empreendedora que está disposta a abrir caminhos, ideias, vivências, estratégias e novas atividades. O evento gratuito, realizado pelo O POVO e pelo Sebrae-CE, vai acontecer de forma presencial no auditório do Hotel Gran Marquise, na avenida Beira Mar, 3980, bairro Mucuripe, em Fortaleza, das 18 às 20 horas.

Na ocasião, a psicóloga e especialista em neurociência, Fernanda Bornhausen, vai abordar a temática por meio da palestra “É hora de retreinar o seu cérebro”. A programação pretende ensinar mulheres empreendedoras a reger com entusiasmo a vida pessoal, familiar e profissional, mantendo sempre um estilo de vida saudável. Para participar, é necessário realizar inscrição e apresentar o passaporte vacinal com três doses da vacina contra a Covid-19.

O evento recebe apoio do Governo do Estado do Ceará e do Grupo Mulheres do Brasil - Ceará. Na ocasião, as participantes devem fazer uso de máscara como forma preventiva contra a Covid-19, uma vez que o evento será realizado em ambiente fechado. Todos os CNPJs inscritos terão consultoria exclusiva de uma hora do Sebrae-CE voltada para as redes sociais do empreendimento.

Serviço

Encontro Missão Mulher

Quando: dia 30 de março, de 18 às 20 horas

Onde: Hotel Gran Marquise - avenida Beira Mar, 3980, bairro Mucuripe

Inscrições: gratuitas, por meio do Sympla

