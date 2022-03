Jornalista cria projeto de contação de histórias infantis em praças de Fortaleza

Por meio do projeto 'O Guardião da Praça', Alê Oliveira propõe um manifesto pela instigação da curiosidade entre as crianças cearenses nos espaços públicos da Capital, como praças e parques; projeto teve seu primeiro evento público na praça da Longevidade

O projeto “O Guardião da Praça” pode ser considerado um manifesto pela promoção da curiosidade e da liberdade das crianças. A iniciativa idealizada pela jornalista Alê Oliveira busca, por meio de uma audiossérie e contração de histórias pelas praças de Fortaleza, busca fortalecer a convivência dos pequenos com as áreas verdes e espaços abertos de Fortaleza, estimulando o imaginário.

É por meio da história do Guardião da Praça que as crianças dos bairros Luciano Cavalcante e Jardim das Oliveiras desenvolvem um senso de cuidado com a natureza. Foi na divisa dos bairros, na praça da Longevidade, que aconteceu a primeira contação de histórias do projeto no último sábado, 5.

A primeira parte da iniciativa consistiu na divulgação do podcast de mesmo nome nos serviços de streaming. Os cinco episódios, já disponíveis, trazem uma história de afeto com as as praças, as árvores e a cidade de Fortaleza entre o público infantil. Alê relata ao O POVO que a instigação pelo compartilhamento de experiências nos espaços públicos de Fortaleza veio após o nascimento do filho, Jonas, em meio à pandemia.

“As praças eram lugares muito mais saudáveis do que os shoppings e do que espaços fechados como um todo”, justifica. Sobre a inspiração para a sequência de episódios em áudio, a jornalista utiliza o termo "imagens auditivas" para se referir ao rádio e sua possibilidade em estimular a imaginação - daí a ideia de divulgar o projeto através de um podcast. “A audição também é o primeiro sentido que as crianças desenvolvem, então, mesmo muito pequenas elas vão ficar atentas a história e entender”, explica.

Todo o projeto foi fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Municipal da Prefeitura de Fortaleza (Secultfor). Os episódios com cerca de cinco minutos de duração já estão disponíveis em cerca de dez plataformas de streaming, como o Spotify e o Google Podcasts.

Toda a narrativa desenvolve a conexão das crianças com o espaço público e a regionalidade da Capital. A presença do Ipê Amarelo - árvore símbolo de Fortaleza em 2021 - e a adaptação ao chamar os macacos da espécie Sagui para nosso conhecido "Soin" são algumas dos detalhes proporcionados nesta história. “Temos uma Fortaleza profunda: a das praças, a das pessoas, de colocar uma cadeira na calçada, conversar e conhecer as pessoas pelo nome. Temos um espírito meio interiorano na cidade que precisa ser preservado”.

Antiga moradora do Jardim das Oliveiras, Alê escolheu a praça tanto para ambientação da narrativa quanto pelo vínculo emocional ali presente. “Para que a gente ame Fortaleza, a gente precisa fazer parte dela. Precisamos ser afetados por ela, precisamos deixar nossas marcas, e nesses lugares comerciais, como shoppings, não deixamos nossas marcas, nossas histórias e memórias; já em praças, sim, eu posso plantar uma árvore e vê-la crescer, por exemplo”, relata.

Segundo a jornalista, a contação da história seguirá para outras praças da Cidade e também para as escolas próximas aos bairros mencionados. “O poder público precisa ficar atento e proporcionar espaços como esses aqui. São duas vias: a medida que as crianças e os responsáveis começam a ocupar esses espaços, elas vão cobrar e vão exigir uma visibilidade”, finaliza.

