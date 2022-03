MPCE promove sensibilização de pais para vacinar crianças em Fortaleza

Ação foi realizada na manhã dessa quinta-feira, 17, em parceria com as secretarias municipais da Saúde e da Educação; primeira atividade aconteceu em escola municipal no bairro Granja Portugal

O Ministério Público do Ceará (MPCE) iniciou, nessa quinta-feira, 17, um projeto para sensibilizar pais sobre a importância da vacinação infantil. A primeira ação foi realizada na Escola Municipal Reitor Martins Filho, na Granja Portugal.

O projeto acontece em parceria com as secretarias municipais da Saúde (SMS) e da Educação (SME). A metodologia envolve o diálogo e esclarecimento dos pais, tirando dúvidas sobre eficácia e segurança da imunização contra a Covid-19.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tanto saúde quanto educação são direitos fundamentais das crianças. Para matrícula de menores de idade nas redes pública ou particular de ensino, é obrigatório apresentar a carteira de vacinação.

Pais e responsáveis legais que recusem a imunização das crianças - e, por consequência, as mantiverem fora do sistema de ensino - podem sofrer consequências legais, incluindo intervenção do Conselho Tutelar. O objetivo do projeto do MPCE é evitar que os processos cheguem a este nível.

Além das conversas com os pais e responsáveis, as ações incluem vacinação das crianças nas próprias escolas, durante os encontros. Outros eventos do projeto ainda acontecerão em unidades de ensino público municipal em Fortaleza.

