Como mulheres empreendedoras podem treinar a mente?

Empreender é um desafio para todos que estão no mercado. No cenário que se desenha de forma instável, com mudanças de consumo e de hábitos ainda nebulosos por causa da pandemia, há muito o que se perceber e aprender. Para as mulheres empreendedoras a intuição nunca foi tão importante. Aliada aos conhecimentos técnicos, é necessário também cuidar e aprimorar a mente.

Para falar sobre como usar o equilíbrio emocional e mental a favor dos negócios, a psicóloga, especialista em Neurociência e conselheira de empresa, Fernanda Bornhausen, vem a Fortaleza em evento presencial no Hotel Gran Marquise, dia 30 de março. O encontro “MISSÃO MULHER: é hora de retreinar seu cérebro” é organizado pela jornalista Lêda Maria e realizado pelo O POVO e Sebrae-CE.

“Missão Mulher é direcionado para o bem-estar e a saúde da mulher empreendedora e disposta a abrir caminhos, ideias, vivências, estratégias e até novas atividades, regendo com entusiasmo sua vida pessoal, familiar e profissional, mantendo sempre um estilo de vida saudável”, conta Lêda.

Evento gratuito

O encontro é gratuito, mediante inscrição de CNPJ. Para as inscritas, o Sebrae-CE vai disponibilizar uma consultoria exclusiva de uma hora sobre a rede social do negócio da empreendedora. A estratégia faz parte das ações para impulsionar cada vez mais o empreendedorismo feminino.

Quem é Fernanda Bornhausen

Fernanda é empreendedora de negócios e social, com experiência e parcerias multi-setoriais, tendo assumido posições estratégicas em todos os setores.

É idealizadora , Co-Founder e Presidente voluntária do Social Good Brasil. É fellow do Synergos Institute (NY), vice presidente do conselho da Acate e conselheira de empresas. É sócia e diretora da Clear Inovação. Foi Secretária de Estado do Desenvolvimento Social e da Família em Santa Catarina.

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA em Global Administration pela Universidade Estadual de Santa Catarina, tem especialização em Orientação Profissional e de Carreira pelo Instituto do Ser e especialização em Neurociências e comportamento pela PUC RS. Em 2021 realizou vários cursos de Medicina do Estilo de Vida, com destaque para Harvard Medical School e American College of Lifestyle Medicine.

Serviço

MISSÃO MULHER: é hora de retreinar seu cérebro

Inscreva-se no link: https://bit.ly/37LKxQV

DATA: 30 de março, às 18 horas. Gratuito

LOCAL: Auditório Hotel Gran Marquise (Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe)

Apoio: Grupo Mulheres do Brasil-Ceará e Governo do Estado do Ceará

Realização: Sebrae-CE e O POVO

