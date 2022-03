Fracassa nova tentativa de desencalhar navio na orla da Barra do Ceará

Uma nova operação de desencalhe da embarcação "Lagoa Paranaense", naufragada na orla da Barra do Ceará, em Fortaleza, desde o último dia quatro de março, foi concluída sem sucesso na tarde desta quinta-feira, 17. Um rebocador de grande porte tentou, por cerca de duas horas, retirar o navio do banco de areia onde está preso, mas a maré baixa dificultou o trabalho. Essa foi a segunda tentativa fracassada em um intervalo de apenas 24 horas, pois a mesma operação havia sido realizada na quarta-feira, 16.



Nas duas ocasiões, dezenas de curiosos foram ao calçadão da orla para testemunhar a possível retirada da embarcação. Há mais de dez dias estacionado próximo a um dos pontos mais frequentados pelos moradores da Barra do Ceará, o navio se transformou em ponto turístico e já ganhou até apelido: “Barra Hope”, em alusão a outro cargueiro encalhado na costa da Capital há mais de 30 anos, o Mara Hope.



“O Barra Hope já virou nosso cartão postal. O pessoal vem tirar fotos todos os dias, principalmente no fim da tarde para pegar o pôr do sol”, diz o autônomo Ricardo Souza, 46, que mora próximo ao local do encalhe. Segundo ele, além dos frequentadores e curiosos, o local tem atraído até alguns vendedores ambulantes, que aproveitam a movimentação de pessoas para comercializar guloseimas, bebidas e petiscos.



Mesmo com o “sucesso” do novo ponto de encontro dos moradores da comunidade, Ricardo diz torcer para que a embarcação seja retirada. “É melhor que tirem ele [navio] daí, porque atrapalha os surfistas, banhistas e pescadores que ficam por aqui. Pode ser ruim até para o meio ambiente”, reflete.



Ainda de acordo com o morador, desde o encalhe, não se fala em outra coisa na comunidade. “É muito 'meme' e vários áudios [no WhatsApp] todos os dias. Já chegaram a dizer até que era um navio da guerra da Ucrânia [risos]. Tem gente que acredita e fica assustada, mas não tem nada a ver, parece ser uma embarcação normal mesmo”, acrescenta.

O aposentado Francisco Jacó, 81, também morador da Barra do Ceará, foi ao local próximo ao ponto de encalhe pela primeira vez nesta quarta-feira, 17. Ele torce para que as próximas operações de retirada sejam exitosas. “Não é bom ele [o navio] ficar aí, traz só prejuízo. Imagina a preocupação dos donos desse barco numa hora dessa. Espero que consigam retirar logo e deixem o nosso mar livre novamente”, afirma.



“Eu ainda me lembro daquele navio que encalhou na Praia de Iracema. Ainda hoje eu passo por lá e vejo aquele monte de ferro deteriorado. O que aquilo trouxe de bom pra Cidade?”, questiona o aposentado. O cargueiro mencionado pelo aposentado é o Mara Hope, que desde 1985 está preso em um banco de areia nas proximidades da Indústria Naval do Ceará, entre a Praia do Leste e a Praia de Iracema. A embarcação pertencia a uma empresa com sede na Libéria, na África ocidental.



Até o momento, a Marinha do Brasil ainda não informou a quem pertence a Lagoa Paranaense. A instituição informou, em nota enviada ao O POVO na noite desta quinta-feira, 17, que as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo encalhe estão sendo apuradas através de inquérito. O prazo para a conclusão da investigação é de 90 dias, prorrogáveis por igual período, mas pode ser finalizada bem antes, a depender do andamento da instrução processual. (Colaborou Aurélio Alves)





