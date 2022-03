Fortaleza abre inscrições para Casamento Coletivo LGBT; veja como fazer

A Prefeitura de Fortaleza abrirá inscrições para o Casamento Coletivo LGBT 2022. Entre os dias 21 e 31 de março de 2022, os interessados podem procurar o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra ou o Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

O objetivo é ofertar o acesso ao registro de casamento civil para casais constituídos por pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais em situação de vulnerabilidade social, celebrando a união e a diversidade. Tudo isso de maneira gratuita.

A cerimônia será realizada no dia 2 de julho de 2022, às 16h, no Teatro São José, no Centro. A expectativa é beneficiar até 28 casais, os quais serão selecionados mediante inscrição prévia, devendo atender às condições do regulamento.

Dentre os requisitos para a participação de casais no Casamento Coletivo está a exigência de pelo menos uma das partes residir no município de Fortaleza; ambos declararem não possuir recursos próprios para custeio do casamento; além da conclusão de todas as etapas e condicionalidades previstas (inscrição, seleção e habilitação), apresentando todos os documentos solicitados dentro do prazo estipulado.

Confira a relação de documentos necessários para inscrição:

Documento de Identificação Oficial com Foto (RG) de cada um/a;

CPF de cada um/a;

Comprovante de endereço do último mês no nome de cada um/a;

Certidão de Nascimento (para pessoas divorciadas, a Certidão de Nascimento será substituída pela Certidão de Casamento com anotação do divórcio e, para pessoas viúvas, pela Certidão de Casamento, junto com a Certidão de Óbito do cônjuge falecido);

Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado por ambos/as (fornecido no local).

Casamento Coletivo LGBT 2022

Inscrições: De 21 e 31 de março de 2022

Locais de Inscrição:

Centro de Referência LGBT Janaína Dutra - Funciona de segunda a quinta-feira, de 8 às 13h, na Rua Guilherme Rocha, n° 1469, Jacarecanga – Fortaleza. Telefone para contato: (85) 3452.2047. Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues - Funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 16h, na Rua Valdetário Mota, nº 970 – Papicu, Fortaleza. Telefone para contato: (85) 98993-3884.

De acordo com a coordenadora da Diversidade Sexual de Fortaleza, Labelle Silva, a união civil de pessoas LGBT é um direito conquistado e pode ser realizado em qualquer cartório de registro civil.

“O Casamento Coletivo é uma forma de reafirmar a garantia do nosso direito, conquistado graças à luta da nossa população. Será um momento muito especial, vamos celebrar com a cidade nosso amor e orgulho LGBT”, informou a coordenadora.

Para o coordenador de Políticas Públicas para LGBT da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), Narciso Júnior, é um momento importante de celebração, de visibilidade do amor entre as pessoas LGBT e da garantia da cidadania dessas pessoas.

“Uma parceria entre o setor privado, dos cartórios do Mucuripe e do Mondubim, com a gestão pública, com o Estado e com a Prefeitura de Fortaleza”, conta.

O Casamento Coletivo é uma ação conjunta realizada pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), através da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual de Fortaleza, pela SPS do Ceará, através da Coordenadoria Especial de Políticas para LGBT do Estado, pelos Cartórios Mondubim e do Mucuripe, com o apoio de outros parceiros, como a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará.

