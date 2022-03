Esmeraldas e ecstasy são encontrados em encomendas nos Correios de Fortaleza

A Receita Federal encontrou, em duas encomendas distintas, 160gr de esmeraldas e mais de mil comprimidos de ecstasy. O material foi encontrado no Centro de Distribuição dos Correios em Fortaleza. As pedras preciosas vieram de Itabuna, na Bahia; e os comprimidos tiveram como local de origem Belém, no Pará.

As esmeraldas, de acordo com o perito que as analisou, deve valer cerca de R$ 200 mil e a droga, encontrada por agentes caninos, foi avaliada em R$ 50 mil.

A Receita explica que esmeraldas são consideradas bens da União e todos os que produzem, extraem ou comercializam, dependem de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Como não havia nota fiscal que autorizasse a compra pelo Banco Central, as pedras foram apreendidas e serão enviadas à Caixa Econômica Federal para guarda.

Os entorpecentes foram entregues às autoridades policiais, que farão o devido processo criminal.

