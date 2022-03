Uber: Fortaleza tem nota mais baixa entre as capitais em avaliação de usuários

Com as melhores avaliações, que vão de 4.86 a 4.97 estrelas, foram considerados mais de cem municípios brasileiros de todos os 26 estados e do Distrito Federal



Algumas semanas depois da Central de Privacidade da Uber revelar que a média das avaliações dos usuários brasileiros é de 4.88 estrelas, a empresa divulgou quais as cidades com melhores avaliações dos usuários no aplicativo. Entre as cidades cearenses, Sobral é destaque com 4.90, seguida de Juazeiro do Norte com 4.89 e Fortaleza com 4.86 estrelas. As avaliações contemplam mais de cem municípios brasileiros de todos os 26 estados e do Distrito Federal.

De acordo com a Uber, as cidades com os usuários mais educados são:

1º. São Bento do Sul, em Santa Catarina, com 4.97 estrelas;

2º. Umuarama (PR), Valença (RJ), Guarapuava (PR) e Varginha (MG), ambas com 4.96 estrelas;

3º. Araçatuba (SP), Mogi Guaçu (SP), Botucatu (SP), Pouso Alegre (PR), Poços de Caldas (MG), Presidente Prudente (SP), Araxá (MG), Franca (SP), Marília (SP), Dourados (MS), Lages (SC) e Santa Cruz do Sul (RS), todas com 4.95 estrelas.



Florianópolis (SC) é a capital com melhor avaliação no Brasil, com 4.91 estrelas. Outras cinco cidades ocupam a segunda colocação: Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT) e Macapá (AP), com 4.90. E, logo em seguida fechando o pódio, aparece João Pessoa (PB) e Vitória (ES), com 4.89. São Paulo (SP), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG) obtiveram 4.88 estrelas cada.

Fortaleza ocupa somente a 6ª posição nesse ranking, a nota 4.86 é o índice de menor valor divulgado pela empresa de aplicativo de transporte. Levando em conta as informações fornecidas, pelo menos doze capitais estão na frente da Capital cearense, incluindo Maceió (AL) e Teresina (PI).

A plataforma da Uber funciona como uma comunidade onde motoristas parceiros e usuários interagem aproveitando a tecnologia oferecida. Então, as avaliações de todos que utilizam o aplicativo ajudam a manter a comunidade funcionando de forma harmônica.

Usuários e motoristas parceiros podem avaliar uma viagem em uma escala de uma a cinco estrelas. A classificação é a média das avaliações das últimas 500 viagens. De acordo com os motoristas parceiros que dirigem com a plataforma, algumas atitudes fazem com que a média dos usuários seja melhor.



Atitudes que podem fazer o usuário ser bem avaliado

1. Use o cinto de segurança: Siga as leis brasileiras de trânsito. Cinto de segurança é obrigatório inclusive no banco de trás. Portanto, lembre-se sempre de apertar o cinto para a sua segurança e para a do condutor.

2. Esteja preparado: Lembre-se que o tempo de todos é algo valioso e que o ideal é que motoristas não esperem muito por você. Esteja no local indicado de embarque e pronto para partir quando o condutor chegar.

3. Trate a todos e a tudo com respeito: Na Uber, usuários e motoristas parceiros devem ser respeitosos e cordiais. Trate sempre o motorista e o veículo de trabalho dele como gostaria de ser tratado.

4. Cuidado ao bater a porta: Observe a força com que entra e sai do veículo, fortes batidas de porta são umas das razões de perder estrelas na avaliação.

5. Higiene: Deixar sujeira não pode! Evite entrar com alimentos e bebidas e não deixe uma bagunça para trás.

