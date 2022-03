Acompanhe webinar sobre a importância da vacinação infantil contra a Covid-19

O debate aconteceu nesta terça-feira através da TV Terra do Sol e pelo canal da Funci no YouTube

A Prefeitura de Fortaleza realizou um webinar sobre a importância de vacinar crianças contra a Covid-19. A transmissão aconteceu ao vivo pela TV Terra do Sol e pelo canal da Funci no YouTube nesta terça-feira, 15. O evento contou com a colaboração da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) e com o apoio das secretarias municipais da Saúde e da Educação do Estado.



Além da ação do webinar, serão distribuídos materiais informativos nos equipamentos públicos (Educação, Saúde, Assistência Social, terminais de ônibus e transportes públicos) sobre como fazer o cadastro das crianças e a importância da vacina contra a Covid-19.

O evento, contou com a participação do presidente da Funci, Iraguassú Filho, as secretárias municipais Ana Estela Leite (Saúde) e Dalila Saldanha (Educação), o promotor de justiça Lucas Felipe Azevedo de Brito, o conselheiro tutelar Tiago Simões Ferreira, e a advogada Isabel Sousa, representante da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB-CE.



