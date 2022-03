Três homens, sendo um espanhol, são presos com nove quilos de cocaína em flat de Fortaleza

Três homens, sendo um espanhol, foram presos com nove quilos de cocaína em flat de Fortaleza. A ação aconteceu na tarde desse domingo, 13. Além dos entorpecentes, dinheiro, um carro e malas foram apreendidos pelos policiais civis especializados.

A Polícia Civil localizou um veículo que fazia distribuição de droga na Capital em um hotel na avenida Beira Mar. No quarto indicado como sendo o ocupado pelo condutor do veículo, estavam o cearense Francisco François Miranda Neto, de 28 anos; o espanhol Rafael Felipe Torres Aldenhoff, de 38 anos; e o paraense Reginaldo Gomes Cordeiro.

Com base no que foi encontrado, os homens foram levados à sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Um inquérito policial foi instaurado a fim de identificar outros envolvidos no esquema de venda e distribuição de drogas na Capital.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

WhatsApp da Denarc: (85) 3472 1560

