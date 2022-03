Criança de 2 anos morre após cair em um poço no bairro Autran Nunes

Uma criança de 2 anos caiu em um poço e morreu no hospital após ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros nesse domingo, 13. Com aproximadamente 15 metros de profundidade, o reservatório estava localizado dentro da própria residência da vítima, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. A criança teria caído enquanto seu tio estava manuseando o equipamento.

Segundo informações repassadas pelos Bombeiros, ninguém viu ou ouviu a queda da criança na cacimba. "O local era de difícil acesso, do tamanho de um azulejo e mal coube um bombeiro", descreveu o capitão Dutra, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE).

Após o resgate, foi utilizado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Samu e CBMCE e revezaram na RCP até as 18 horas e 14 minutos. Depois de estabilizada, a criança estava com pulsação oscilando, quando foi conduzida para a UPA do bairro Autran Nunes. Conforme os Bombeiros, as duas equipes da Upa somaram esforços e continuaram a RCP até 19 horas e 8 minutos, quando a médica então atestou o óbito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Oração coletiva

O caso gerou grande comoção entre os vizinhos e pessoas que passavam pelo local. Uma multidão aguardava a retirada da criança do poço e fazia uma oração coletiva, junto com o Corpo de Bombeiros, com a esperança de que tudo ocorresse bem.



Mais informações em instantes

Tags