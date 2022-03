Veja ranking dos 10 bairros de Fortaleza com mais furto de fiação

A Enel destacou as operações e pede que as pessoas denunciem o furto de fios; além de ser crime, a prática traz riscos para quem comete e para moradores das áreas afetadas

A Enel divulgou um ranking com os 10 bairros de Fortaleza com a maior quantidade de metros de fios furtados. A lista foi repassada na segunda-feira, 7, por meio da assessoria de imprensa da empresa.



O gerente de operações da Enel, Francisco Queiroz, destacou o trabalho de ações de fiscalização e de apuração de denúncias que são realizadas diariamente em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O diretor destaca ainda que as pessoas que furtam fios colocam a própria vida em risco, pois não possuem treinamento para atuar com os condutores de eletricidade. Geram perigo, também, os moradores das áreas afetadas, pois, na maioria das vezes, o condutores são deixados no chão, criando a possibilidade de choque.

Os moradores também são prejudicados pela falta de eletricidade, o que tem gerado desconforto para a população. A Enel orienta que os casos de furto de fios devem ser denunciados. O aviso pode ser feito à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), pelo telefone 190.



Bairros com mais furto de fios elétricos em Fortaleza



Água Fria Aldeota Centro São João do Tauape Presidente Keneddy Dias Macedo Pici Dionísio Torres Parangaba Cidade dos Funcionários

