Suspeito preso por latrocínio que vitimou idoso na Serrinha tinha antecedentes criminais

Antônio Luan da Silva, de 22 anos, possui antecedentes criminais por roubo, receptação, posse ilegal de arma de fogo e crime de trânsito. Ele foi preso no Centro, nessa segunda-feira, 7, suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) de um idoso de 64 anos no bairro Serrinha, em Fortaleza. O crime aconteceu no dia 15 de janeiro.



A vítima foi baleada e morreu dentro de um estabelecimento comercial. Durante as investigações, um mandado de prisão foi representado pela 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que foi responsável pela investigação.

O poder judiciário decidiu pela prisão preventiva, que resultou no cumprimento do mandado na segunda-feira, 7, no Centro de Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará divulgou o caso nesta sexta-feira, 11.

No dia do crime, a vítima estava na rua Júlio Verne quando foi surpreendida por criminosos que invadiram o comércio dele. Na ocasião, o idoso foi atingido por tiros e morreu no local.

