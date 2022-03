Ciclista vítima de atropelamento em Fortaleza pede punição a motorista que não prestou socorro

Acidente aconteceu no último domingo, 6, em Fortaleza. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE)

Duas ciclistas foram vítimas de atropelamento após um motorista avançar com o carro na faixa da direita, onde as duas mulheres estavam pedalando. O acidente aconteceu na avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, às 18h47min do último domingo, 6. O homem fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, que pedem punição do responsável. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

As duas vítimas tratam-se da vendedora Ana Paula Torres, 39, e Rosy Silva, integrantes do grupo “Pedala Galera”. No domingo, elas estavam vindo de um percurso da Beira Mar com sentido ao bairro Messejana.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que a ciclista Rosy Silva é a mais atingida pelo veículo. Na colisão, ela é jogada para fora da faixa de trânsito, enquanto Ana Paula cai na calçada após o choque do veículo. As duas tiveram ferimentos na perna e no tornozelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais

Carnaval: número de acidentes graves e de mortes cai mais de 66% nas rodovias federais do CE

Motorista de carro invade ciclofaixa, atropela ciclistas e foge sem prestar socorro em Fortaleza

Em entrevista ao O POVO nesta quinta-feira, 10, Ana Paula contou que o carro vinha muito veloz e que tudo aconteceu muito rápido. “A gente não sabe se ele vinha embriagado ou se ele vinha ao celular quando bateu. Eu no chão esperei ele parar, enquanto a Rosy desmaiou na hora. Eu levantei a vista e vi que ele não parou e se mandou, a minha preocupação aumentou e fui prestar socorro à Rosy, que segue em recuperação”, conta.

Ainda segundo a ciclista, a expectativa agora é que seja feita justiça sobre o caso e que o responsável seja punido. “A imprudência com o ciclista cada dia que passa é maior. O que ele fez com a gente poderia ocasionar uma coisa muito pior. A gente quer que não fique impune”, diz.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi feito na delegacia do 13º Distrito Policial. Ana Paula comenta que o veículo do acidente já foi localizado por meio da identificação da placa, assim como o motorista, mas que irá aguardar os procedimentos da Polícia Civil sobre o caso.

O POVO procurou a Polícia Civil, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), na tarde desta quinta-feira, 10, para saber mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

13º Distrito Policial (DP): (85) 3101 3531

Tags