Catedral de Fortaleza volta a realizar festejo presencial de São José após 2 anos

“Com coração de pai, assim José amou Jesus”. Os festejos de São José já estão programados para acontecer a partir desta quinta-feira, 10, até 19 de março, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro da Capital. Diferentemente dos anos anteriores, o templo religioso deverá adotar a modalidade presencial para realizar a celebração.

O padre Clairton Oliveira, da Catedral de Fortaleza, conta que a novena começou nesta quinta de maneira presencial. "Há dois anos tudo era feito on-line, mas agora não. Hoje, às 18 horas, teremos o hasteamento da bandeira, a reza do terço, a novena e a missa. Esperamos um número razoável para as novenas nesse período, para pedir um bom inverno", brinca o religioso.

Durante o período de nove dias, de terça a sexta-feira, as celebrações na Catedral serão às 12 horas. No sábado será também ao meio-dia, mas agora na Cripta da Catedral de Fortaleza. Já no domingo, os horários se estendem para 9h, 11h, 17h e 19 horas. As novenas iniciadas hoje seguem até o dia 18 de março.

Acompanhe a Programação para o dia 19 de março:



