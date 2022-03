Ameaças que deixaram alunos em pânico seriam para outra escola em Fortaleza, no mesmo bairro

As supostas ameaças que causaram pânico nos alunos da escola Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no Montese, em Fortaleza, seriam para outra escola de nome semelhante e no mesmo bairro. Essa informação foi divulgada pelo núcleo gestor da instituição de ensino. O medo causado devido a áudios recebidos por estudantes fez com que a Polícia Militar fosse acionada para o local na última quarta-feira, 9. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio da assessoria de comunicação, que o patrulhamento é realizado nas duas instituições de ensino.



" (...) Comunicamos que o assunto é referente a uma outra escola que tem o nome parecido com o da nossa, portanto não procede a notícia que se espalhou de forma rápida deixando alunos e responsáveis tensos e preocupados. Esclarecemos ainda que está tudo sob controle na nossa unidade escolar e se depender dos nossos cuidados e da nossa tenção, continuará assim (...)", diz o texto divulgado pela escola.

Os áudios com ameaças de uma invasão da escola foram amplamente divulgados nas redes sociais. A Polícia Militar foi acionada, e os estudantes da escola Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco saíram da instituição apenas com a presença dos responsáveis. A situação teria relação com um duplo-homicídio registrado no bairro Montese no último fim de semana, informou uma fonte ao O POVO.

A Secretaria da Educação (Seduc) informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE) se pronunciaria sobre o caso.

Em nota, a SSPDS informou que equipes do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram visita a uma unidade de ensino, no bairro Montese, nessa quarta, 9. Ontem, eles reforçaram o policiamento nos arredores do local para tranquilizar os alunos e comunidade escolar, após a circulação de áudios com supostas ameaças contra alunos. Os policiais militares constataram que as aulas ocorreram normalmente.

Nesta quinta, 10, após a unidade relatar que os áudios eram destinados a outra escola, a Secretaria confirmou que faz paptrulhamento nas duas instituições. A SSPDS orienta ainda que, em casos de ameaças concretas, um Boletim de Ocorrência (B.O) seja registrado em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)



